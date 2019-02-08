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Лукас Эрнандес признался, почему не перешел в Реал, когда получил предложение

17:58 48 Читати українською
Лукас Эрнандес признался, почему не перешел в Реал, когда получил предложение
Лукас Эрнандес / фото из соцсетей

Защитник Атлетико Лукас Эрнандес рассказал об интересе Баварии и признался, почему не перешел в Реал.

"Переход в Баварию? Если честно, моя ситуация изменилась, и мне пришлось принимать решение, которое касалось не только меня. Это правда, что в январское трансферное окно было предложение от европейского топ-клуба. И первое что я сделал – направил его в Атлетико.

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Клуб ясно дал понять, что не хочет рассматривать такой вариант развития событий, и мы договорились обсудить мое будущее до конца текущего сезона. Я знаю, что Атлетико хочет, чтобы я остался, но они также пообещали, что будут уважать любое решение, которое я приму.

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Это правда, что примерно два года назад Реал сделал очень серьезное предложение через моего агента, но в тот момент я чувствовал, что очень многим обязан Атлетико", – цитирует Эрнандеса AS.

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