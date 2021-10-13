Чемпион мира обязан прибыть 19 октября в уголовный суд № 32 Мадрида для рассмотрения дела, которое грозит одним годом заключения, информирует AS.

Менди останется в тюрьме – суд отклонил ходатайство об освобождении под залог

История тянется еще с февраля 2017 года. Тогда нетрезвый Эрнандес побил свою жену Амелию прямо посреди улицы. Девушка также применяла физическую силу, поэтому обоим присудили месяц общественных работ и запретили приближаться друг к другу на протяжении полугода. Впрочем, пара неожиданно помирилась и уже в июне вместе отправилась в романтическое путешествие. Именно это нарушение и является причиной нынешних проблем Эрнандеса. У суда нет претензий относительно инцидента с дракой, однако Лукас и Амелия сблизились ранее разрешенного срока. Кроме того, они полностью не выполнили необходимый объем общественных работ.

Защитник Баварии рискует попасть за решетку сразу после судового заседания, хотя вероятнее выглядит смягчение приговора. 20 октября мюнхенцы будут играть с Бенфикой в ​​Лиге чемпионов, но вряд ли следует рассчитывать на помощь француза.

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