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Лукас Эрнандес оригинально отпраздновал победу в Лиге чемпионов

12:09 - Читати українською
Лукас Эрнандес оригинально отпраздновал победу в Лиге чемпионов
Лукас Эрнандес / Официальный сайт УЕФА

У французского защитника мюнхенского клуба останутся небанальные фото с заветным еврокубковым трофеем.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Защитник Баварии Лукас Эрнандес странным способом решил отметить победу своей команды в финале Лиги чемпионов. 24-летний француз, который так и не вышел на поле в этом матче, оставшись в запасе, после финального свистка вместе со своими одноклубниками взялся позировать с трофеем.

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Однако решил проявить креатив и не просто подержать его в руках, а надеть Кубок себе на голове. Получилось довольно забавно.

Напомним, в последнем матча еврокубкового сезона-2019/20 мюнхенцы минимально одолели парижан (1:0) и шестой раз стали обладателями заветного трофея. Голом отметился бывший игрок ПСЖ Кингсли Коман.

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Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лукас Лукас Эрнандес
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