Француз должен был до 19 октября явиться в суд Мадрида, но сделал это на день раньше. Там Лукасу зачитали приговор, сообщает Marca.

Лукас Эрнандес получил реальный тюремный срок в Испании – апелляция является последним шансом чемпиона мира

Отмечается, что Эрнандес обжаловал решение, подав апелляцию. Это позволило отсрочить заключение под стражу на десять дней. Следовательно, если апелляция не будет удовлетворена, 28 октября футболист попадет в тюрьму.

Напомним, в 2017 году Эрнандеса судили за избиение собственной жены. Тогда обоим присудили месяц общественных работ и запретили приближаться друг к другу на протяжении полугода. Однако впоследствии пара помирилась и вместе провела отпуск, таким образом нарушив запрет суда. Именно это нарушение и является причиной нынешних проблем чемпиона мира.

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