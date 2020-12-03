За награду будут бороться Ромелу Лукаку, Мегрим Бериша, Ирфан Кахведжи и Оливье Жиру, сообщает Twitter турнира.

Лига чемпионов: Боруссия Д вышла в плей-офф, Жиру покером разбил Севилью, ПСЖ обыграл МЮ, позор Зенита

Форвард Интера оформил дубль в ворота Боруссии М, а его коллега по амплуа из Зальцбурга – в ворота московского Локомотива. Хет-трика Кахведжи не хватило, чтобы Истанбул Башакшехир добыл хотя бы очко в битве с РБ Лейпциг. Впрочем, на этой неделе нашелся еще более результативный игрок – Жиру покером самостоятельно раздавил Севилью.

Добавим, что лучшим по итогам прошлого тура Лиги чемпионов признали хавбека Аякса Душана Тадича.

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