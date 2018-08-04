Лукаку встал на защиту Моуринью

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью.

"Честно говоря, у меня другое впечатление от Моуринью. Это очень приветливый человек. Люди должны понять, что никто не любит проигрывать. Поэтому после поражений мы злимся. Моуринью этого не скрывает. Это нормально.

Почеттино – фаворит на пост тренера Манчестер Юнайтед в случае отставки Моуринью, Зидан – второй

Не все люди с этим справляются. Не нужно тогда задавать ему вопросы. Потому что он не скрывает своих эмоций только для того, чтобы создавать положительный образ.

Я думаю, что это нормально. У него такой стиль. Он шутит с игроками, дает советы. Моуринью – часть командной семьи ", – цитирует Лукаку Business Insider.

Напомним, что в последнее время португальца критикуют за неудачные матчи в рамках предсезонной подготовки и за резкую реакцию на вопросы журналистов.

Моуринью считает боссов МЮ жлобами: он потратил 433 млн за 3 года