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Лукаку встал на защиту Моуринью

12:52 61 Читати українською
Лукаку встал на защиту Моуринью
Ромелу Лукаку и Жозе Моринью / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью.

"Честно говоря, у меня другое впечатление от Моуринью. Это очень приветливый человек. Люди должны понять, что никто не любит проигрывать. Поэтому после поражений мы злимся. Моуринью этого не скрывает. Это нормально.

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Не все люди с этим справляются. Не нужно тогда задавать ему вопросы. Потому что он не скрывает своих эмоций только для того, чтобы создавать положительный образ.

Я думаю, что это нормально. У него такой стиль. Он шутит с игроками, дает советы. Моуринью – часть командной семьи ", – цитирует Лукаку Business Insider.

Напомним, что в последнее время португальца критикуют за неудачные матчи в рамках предсезонной подготовки и за резкую реакцию на вопросы журналистов.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Англия
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