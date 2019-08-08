"Лукаку весит больше сотни килограммов", – Гари Невилл ожидает на трансфер форварда в Интер

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл не будет слишком разочарован уходом Лукаку.

"Лукаку признался в том, что у него есть лишний вес. Он весит более 100 кг. И это игрок Манчестер Юнайтед.

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Он будет забивать и добьется успеха в Интере, но непрофессионализм заразителен", – написал Невилл в twitter.

Напомним, 26-летний бельгиец находится в шаге от подписания контракта с миланским Интером. По информации СМИ, "красные дьяволы" получат за своего нападающего 65 млн евро плюс 13 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне Лукаку провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 12 мячей.

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