toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Лукаку весит больше сотни килограммов", – Гари Невилл ожидает на трансфер форварда в Интер

16:21 132 Читати українською
"Лукаку весит больше сотни килограммов", – Гари Невилл ожидает на трансфер форварда в Интер
Ромелу Лукаку / Фото ФК МЮ

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл не будет слишком разочарован уходом Лукаку.

"Лукаку признался в том, что у него есть лишний вес. Он весит более 100 кг. И это игрок Манчестер Юнайтед.

Лукаку прибыл в Италию – трансфер в Серию А на финишной прямой

Он будет забивать и добьется успеха в Интере, но непрофессионализм заразителен", – написал Невилл в twitter.

Напомним, 26-летний бельгиец находится в шаге от подписания контракта с миланским Интером. По информации СМИ, "красные дьяволы" получат за своего нападающего 65 млн евро плюс 13 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне Лукаку провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 12 мячей.

Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20

blog_ava
Сабо: Мне стыдно за Цыганкова, он игрок класса Б
09:50
1276
Теги
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Мариуполь
20:00
АЗ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук