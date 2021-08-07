Трансферная бомба, кажется, не за горами. Форвард Интера Ромелу Лукаку уже скоро может перебраться на Стэмфорд Бридж.

Челси очень близок к завершению переговоров по трансферу 28-летнего форварда, утверждает Фабрицио Романо в своем Twitter.

Лукаку согласовал личный контракт с Челси – бельгиец может стать самым высокооплачиваемым игроком "синих"

Интер получит за Лукаку 115 миллионов евро. Сам бельгиец уже согласовал личный контракт с зарплатой в 12 млн в евровалюте "чистыми" за сезон. Челси собирается окончательно закрыть сделку в ближайшие дни.

К слову, Ромелу Лукаку уже выступал за лондонцев, но в течение 2011-2014 годов сыграл только 15 поединков. В прошлом сезоне он провел за Интер 44 матча, в которых отметился 30-ю мячами и 10-ю ассистами.

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