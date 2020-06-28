Лукаку в матче с Пармой может побить рекорд Шевченко, которому уже 20 лет

Нападающий Интера Ромелу Лукаку проводит хороший дебютный сезон в Серии А.

Бельгийский форвард перебрался в миланский клуб летом прошлого года из Манчестер Юнайтед и уже провел за Интер 38 матчей во всех турнирах, забив 25 голов и еще 5 раз ассистировав партнерам.

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В чемпионате Италии Лукаку отметился 19 раз за 27 туров. Что интересно, 12 из этих голов Ромелу забил, когда Интер играл на выезде. Таким образом у форварда Интера до конца чемпионата еще 6 матчей, чтобы превзойти рекорд лиги по количеству голов на выезде для игроков, которые проводят дебютный сезон в Серии А.

Сейчас Лукаку уже повторил рекорд Андрея Шевченко, который после перехода из киевского Динамо в Милан в сезоне 1999/00 12 раз забивал за "россонери" в гостевых матчах. Бельгиец может превзойти результат украинца уже в матче против Пармы, который состоится сегодня, 28 июня.

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