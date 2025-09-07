Ромелу Лукаку получил травму во время предсезонного товарищеского матча против Олимпиакоса в августе, и у него диагностировали глубокий разрыв мышцы. На этой неделе он уехал домой в Бельгию для прохождения специализированного лечения, где было решено не делать ему операцию, поскольку это могло бы еще больше увеличить срок его пребывания в больнице.

Лукаку отказался от операции после травмы – звезда Наполи выбрал лечение, чтобы ускорить возвращение

В то время сообщалось, что целью форварда было вернуться на поле к матчу Серии А против Аталанты, который состоится 22 ноября. Однако Il Mattino и TMW утверждают, что после очередной проверки в Брюсселе Лукаку предупредили, что он не сможет выйти на поле раньше декабря.

Это не задержка, а соблюдение первоначального графика для полного и окончательного восстановления после очень серьезной травмы.

Его отсутствие в течение трех-четырех месяцев стало причиной того, что Наполи подписал Расмуса Хёйлунда из Манчестер Юнайтед, оставив Лукаку вне заявки на Лигу чемпионов.

