Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку готовится во второй раз стать футболистом Интера.

Сегодня утром Лукаку прилетел в Милан. Ожидается, что он пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером.

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В аэропорту бельгийца встречали преимущественно только журналисты. Лукаку сделал фото с шарфом в черно-синих цветах и ​​коротко прокомментировал свое возвращение в Серию А: "Я слишком счастлив".

Напомним, Лукаку покинул Интер после чемпионского сезона ради Челси, но в Лондоне провалился, не оправдав 113 млн евро инвестиций. Теперь "нерадзурри" берут 29-летнего форварда в аренду, за которую заплатят 8 миллионов.

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