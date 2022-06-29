Лукаку уже прибыл в Италию и кратко прокомментировал свое возвращение в Интер
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку готовится во второй раз стать футболистом Интера.
Сегодня утром Лукаку прилетел в Милан. Ожидается, что он пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером.
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В аэропорту бельгийца встречали преимущественно только журналисты. Лукаку сделал фото с шарфом в черно-синих цветах и коротко прокомментировал свое возвращение в Серию А: "Я слишком счастлив".
Напомним, Лукаку покинул Интер после чемпионского сезона ради Челси, но в Лондоне провалился, не оправдав 113 млн евро инвестиций. Теперь "нерадзурри" берут 29-летнего форварда в аренду, за которую заплатят 8 миллионов.
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