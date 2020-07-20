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Лукаку установил рекорд среди дебютантов Cерии А за интересным показателем

20 июля 12:51 - Читати українською
Лукаку установил рекорд среди дебютантов Cерии А за интересным показателем
Ромелу Лукаку / Твиттер ФК Интер

Форвард Интера Лукаку вписал свое имя в историю миланского клуба.

45+1’ Леонардо Спинаццола
57’ Генрих Мхитарян
 
Стефан де Врей 15’
Ромелу Лукаку 88’
15’ Стефан де Врей
45+1’ Леонардо Спинаццола
57’ Генрих Мхитарян
88’ Ромелу Лукаку

В матче 34-го тура чемпионата Италии нападающий Интера Ромелу Лукаку на последних минутах сумел отличиться в воротах Ромы. 27-летний футболист забил с пенальти и спас свою команду от поражения.

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Этот гол стал для бельгийца 13-м на выезде в текущем розыгрыше итальянского первенства. Такая результативность позволила форварду "черно-синих" стать лучшим по этому показателю в истории Серии А среди игроков, которые проводят дебютный сезон.

К слову, Лукаку сейчас занимает третье место в списке лучших бомбардиров с 21 голом. Его опережают форвард Лацио Иммобиле (29 голов) и нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (28 голов).

Напомним, Ромелу перешел в Интер из Манчестер Юнайтед летом 2019 года за 65 млн евро.

Интер спас ничью с Ромой благодаря курьёзному пенальти, Брешия оформила вылет СПАЛа в Серию В

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Теги
Криштиану Криштиану Роналду Италия Ромелу Ромелу Лукаку Чиро Чиро Иммобиле Интер Интер Серия А Рома - Интер
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