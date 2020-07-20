Лукаку установил рекорд среди дебютантов Cерии А за интересным показателем

Форвард Интера Лукаку вписал свое имя в историю миланского клуба.

В матче 34-го тура чемпионата Италии нападающий Интера Ромелу Лукаку на последних минутах сумел отличиться в воротах Ромы. 27-летний футболист забил с пенальти и спас свою команду от поражения.

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Этот гол стал для бельгийца 13-м на выезде в текущем розыгрыше итальянского первенства. Такая результативность позволила форварду "черно-синих" стать лучшим по этому показателю в истории Серии А среди игроков, которые проводят дебютный сезон.

К слову, Лукаку сейчас занимает третье место в списке лучших бомбардиров с 21 голом. Его опережают форвард Лацио Иммобиле (29 голов) и нападающий Ювентуса Криштиану Роналду (28 голов).

Напомним, Ромелу перешел в Интер из Манчестер Юнайтед летом 2019 года за 65 млн евро.

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