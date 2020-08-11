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Лукаку установил два голевых рекорда для Лиги Европы и Интера

10:10 - Читати українською
Лукаку установил два голевых рекорда для Лиги Европы и Интера
Ромелу Лукаку / Reuters

Форвард Интера Ромелу Лукаку продолжил свою голевую серию в матче 1/4 финала ЛЕ против Байера (2:1).

14’ Николо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
 
Кай Хаверц 25’
14’ Николо Барелла
21’ Ромелу Лукаку
25’ Кай Хаверц

Бельгиец забил в ворота "фармацевтов" на 21 минуте и установил сразу два рекорда, информирует Gracenote Live.

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Лукаку стал первым игроком, которому удалось забить в 9 подряд матчах Лиги Европы. Все началось еще в сезоне 2014/15, когда нападающий выступал за Эвертон и отметился 8 голами в 5 поединках. Теперь добавились 4 точных удара в 4 матчах за Интер. Также Лукаку стал первым игроком "нерадзурри", который забивает в шести еврокубковых матчах подряд – 2 в Лиге чемпионов и 4 в Лиге Европы.

Напомним, соперником Интера на стадии полуфинала Лиги Европы станет победитель пары Шахтер – Базель.

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Теги
Лига Европы Интер Интер Ромелу Ромелу Лукаку Рекорды Интер - Байер
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