Лукаку установил два голевых рекорда для Лиги Европы и Интера

Бельгиец забил в ворота "фармацевтов" на 21 минуте и установил сразу два рекорда, информирует Gracenote Live.

Интер – Байер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лукаку стал первым игроком, которому удалось забить в 9 подряд матчах Лиги Европы. Все началось еще в сезоне 2014/15, когда нападающий выступал за Эвертон и отметился 8 голами в 5 поединках. Теперь добавились 4 точных удара в 4 матчах за Интер. Также Лукаку стал первым игроком "нерадзурри", который забивает в шести еврокубковых матчах подряд – 2 в Лиге чемпионов и 4 в Лиге Европы.

Напомним, соперником Интера на стадии полуфинала Лиги Европы станет победитель пары Шахтер – Базель.

Интер победил Байер в матче с двумя отмененными пенальти – "нерадзурри" ждут Шахтер в полуфинале Лиги Европы