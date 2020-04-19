Лукаку удивил выбором любимого клуба АПЛ – форвард Интера не планирует возвращаться в Англию

Бельгийский нападающий Лукаку не скучает по Туманному Альбиону.

"Вернусь ли я в АПЛ? Я так не думаю, хотя мне очень понравилась моя карьера в Эвертоне", – цитирует Лукаку Goal.com.

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Напомним, в чемпионате Англии 26-летний бельгиец имеет опыт выступлений за Манчестер Юнайтед, Эвертон, Вест Бромвич и Челси. Прошлым летом Интер приобрел Ромелу у "красных дьяволов" за 65 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Лукаку провел 25 матчей, в которых отметился 17-ю голами и двумя ассистами.

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