toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Лукаку удивил выбором любимого клуба АПЛ – форвард Интера не планирует возвращаться в Англию

19:23 49 Читати українською
Лукаку удивил выбором любимого клуба АПЛ – форвард Интера не планирует возвращаться в Англию
Ромелу Лукаку / Фото Instagram

Бельгийский нападающий Лукаку не скучает по Туманному Альбиону.

"Вернусь ли я в АПЛ? Я так не думаю, хотя мне очень понравилась моя карьера в Эвертоне", – цитирует Лукаку Goal.com.

"Он напоминает мне порноактера" – Лукаку остроумно ответил на оскорбление звездного партнера по Интеру

Напомним, в чемпионате Англии 26-летний бельгиец имеет опыт выступлений за Манчестер Юнайтед, Эвертон, Вест Бромвич и Челси. Прошлым летом Интер приобрел Ромелу у "красных дьяволов" за 65 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Лукаку провел 25 матчей, в которых отметился 17-ю голами и двумя ассистами.

Партнер ван Дейка, форвард Гвардиолы, трудяга из Атлетико – 6 самых недооцененных мастеров Европы

blog_ava
Лунин возвращается в Реал – украинец имеет тотальную поддержку Зидана и руководства
00:04
512
Теги
Англия Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Эвертон Эвертон Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Лион
22:00
Марсель
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук