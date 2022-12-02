Лукаку сошел с ума после трех промахов, которые выбили Бельгию с ЧМ-2022 – легенда успокаивал форварда
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку очень эмоционально переживал свои неудачи в матче против Хорватии, ставшего для "красных дьяволов" последним в Катаре.
Форвард стал антигероем матча против Хорватии (0:0), трижды не забив в, по сути, пустые ворота. И это только во втором тайме, ведь Лукаку появился на поле после перерыва. Нереализация стоила бельгийцам путевки в плей-офф, а Роберто Мартинесу – работы. Сразу после игры стало известно об отставке тренера.
Отмененный пенальти и 3 промаха Лукаку в видеообзоре матча Хорватия – Бельгия
После игры 29-летний Ромелу не сдерживал эмоций от неудачи. В сердцах нападающий ударил по скамейке запасных, серьезно повредив ее. Здесь бельгиец поразил цель, в отличие от эпизодов с голевыми моментами у ворот Хорватии. Ромелу не сумел сдержать слез – его вынужден был утешать легендарный Тьерри Анри, который работает (точнее, уже работал) в тренерском штабе.
В 1/8 финала Марокко сыграет против Испании, а Хорватия будет противостоять японцам. Бельгия после "бронзы" на ЧМ-2018 провалилась, прекратив борьбу за Кубок мира.
Бельгия вылетела с ЧМ-2022 после своего лучшего матча – 3 промаха Лукаку по пустым воротам вывели дальше Хорватию