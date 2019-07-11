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Лукаку сообщил Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб – бельгиец определился с приоритетным вариантом

15:59 61 Читати українською
Лукаку сообщил Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб – бельгиец определился с приоритетным вариантом
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку желает сменить клуб в летнее межсезонье.

Бельгийский футболист заявил руководству Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб уже в это трансферное окно, сообщает ESPN.

Лукаку предпочитает Интер вместо Ювентуса

Отмечается, что Лукаку хочет перейти в итальянский Интер, который уже долгое время интересуется нападающим и является главным претендентом на него.

Манчестер Юнайтед нашел замену Лукаку

К слову, в прошлом сезоне Лукаку провел за Манчестер Юнайтед 45 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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