Ромелу Лукаку согласился подписать контракт с Челси до лета 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Зарплата бельгийца в лондонском клубе составит 15 млн евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды. Челси и Интеру осталось договориться между собой о сумме трансфера. Ожидается, что "нерадзурри" получат за 28-летнего нападающего около 130 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Лукаку сыграл в 36-ти поединках, в которых отметился 24-ю голами и 11-ю ассистами.

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