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Лукаку снова пропустил тренировку сборной Бельгии

08:45 19 Читати українською
Лукаку снова пропустил тренировку сборной Бельгии
Ромелу Лукаку / FC Naija

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может пропустить ближайшие матчи команды.

25-летний форвард, который пропустил тренировку в понедельник, не тренировался и во вторник, передает Het Nieuwsblad.

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Накануне футболист прошел МРТ из-за повреждения правой ноги. Есть вероятность, что он будет исключен из состава бельгийской команды.

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Напомним, что сборная Бельгии 21 марта в рамках квалификации Евро-2020 сыграет с Россией, а 24-го – с Кипром.

Теги
Евро-2020 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Бельгия Бельгия
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