Лукаку повредил бедро в проигранном матче против Лацио (1:3). На тренировке ситуация еще ухудшилась – теперь бельгиец не успеет восстановиться к поединку 4-го тура против Кремонезе. Симоне Индзаги вынужден будет выпускать Эдина Джеко.

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Но проблема может иметь гораздо худшие последствия – 29-летний нападающий рискует пропустить и миланское дерби, которое запланировано на 3 сентября. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

До стартового матча ЛЧ против Баварии (7 сентября) Ромелу должен восстановиться. Хотя не исключено, что восстановление форварда затянется до этого поединка. Кроме Интера и Баварии, в этой группе сыграют Барселона и Виктория.

Напомним, бельгиец вернулся в Интер на правах аренды из Челси. В трех матчах чемпионата Лукаку забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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