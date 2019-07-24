Лукаку пропустит товарищеский матч Манчестер Юнайтед – Сульшер объяснил причину

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку пропустил три последних товарищеских встречи.

"Лукаку не сыграет против Тоттенхэма. Он последние несколько дней работает с врачом, поэтому я не думаю, что он появится на поле. Ромелу получил травму на тренировке. Все не так плохо, иначе мы отправили бы его домой", – цитирует Сульшера TheSun.

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Напомним, Лукаку пропустил товарищеские матчи против Перт Глори, Лидса и Интера. Известно также и о предметном интересе к бельгийца со стороны "нерадзурри".

К слову, в прошлом сезоне Лукаку провел за Манчестер Юнайтед 45 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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