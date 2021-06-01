Роман Абрамович хочет видеть в клубе 28-летнего форварда. Владелец Челси последние недели работает над осуществлением такого перехода, утверждает Eurosport.

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Более того, Абрамович лично участвует в переговорах по поводу трансфера. Российский олигарх убежден, что Лукаку является идеальным кандидатом для "пенсионеров", который может помочь завоевать золотые медали АПЛ в следующем сезоне. В этом его поддерживает наставник Томас Тухель, который тоже будет рад видеть Ромелу в Лондоне. За бельгийца также борется Манчестер Сити.

Потенциальный новый тренер Интера Симоне Индзаги не хочет терять лучшего бомбардира прошлого сезона. Самого Лукаку тоже все устраивает в Италии, но "нерадзурри" имеют финансовые проблемы, что может заставить владельцев попрощаться с игроком.

Напомним, Лукаку уже играл за Челси, но в течение 2011-2014 годов сыграл за основу лишь 15 поединков. В сезоне 2020/21 он провел за Интер 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 30-ю мячами и 10-ю ассистами.

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