Лукаку признал, что ПСЖ – фаворит в матчах с Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку считает ПСЖ одним из фаворитов Лиги чемпионов.

"Я считаю, что ПСЖ фаворит в матчах с Манчестер Юнайтед. Но мы будем готовы к этому и посмотрим, что произойдет на поле. Мы знаем, что будем играть против команды, которая является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

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Посмотрите на их состав, там очень талантливые игроки и хороший тренер, хорошие болельщики и руководство с четким планом развития клуба. Будет сложный матч", – цитирует Лукаку Canal +.

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Заметим, что ПСЖ является соперником Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между этими командами состоится 12-го февраля, ответный – 6 марта.