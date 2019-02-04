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Лукаку признал, что ПСЖ – фаворит в матчах с Манчестер Юнайтед

4 февраля 23:24 18 Читати українською
Лукаку признал, что ПСЖ – фаворит в матчах с Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Лукаку считает ПСЖ одним из фаворитов Лиги чемпионов.

"Я считаю, что ПСЖ фаворит в матчах с Манчестер Юнайтед. Но мы будем готовы к этому и посмотрим, что произойдет на поле. Мы знаем, что будем играть против команды, которая является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Сульшер посетил матч ПСЖ через 4 часа после поединка Манчестер Юнайтед

Посмотрите на их состав, там очень талантливые игроки и хороший тренер, хорошие болельщики и руководство с четким планом развития клуба. Будет сложный матч", – цитирует Лукаку Canal +.

Лига 1: Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью

Заметим, что ПСЖ является соперником Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между этими командами состоится 12-го февраля, ответный – 6 марта.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
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