Лукаку приблизился к рекорду Шевченко, который держится в Италии больше 20 лет

Руслан Малиновский и компания будут получат шанс спасти достижение тренера сборной Украины.

За 18 дебютных поединков Серии А нападающий Интера Ромелу Лукаку сумел отличиться 14-ю голами.

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Экс-форвард Милана, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко в свое время забил 15 голов в 19-ти стартовых матчах чемпионата Италии.

Бельгийский нападающий может побить рекорд легендарного украинца. В следующем туре Серии А Интер встретится с Аталантой Руслана Малиновского, где Ромелу попытается вписать свое имя в историю турнира.

Напомним, Лукаку присоединился к Интеру летом, перейдя из Манчестер Юнайтед за 65 млн евро.

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