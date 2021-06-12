Лукаку посвятил Эриксену свой гол в ворота России
22:20 - Читати українською
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поддержал Кристиана Эриксена.
Мощный форвард "дьяволов" посвятил одноклубнику свой гол в ворота России.
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На 10 минуте Лукаку воспользовался ошибкой защитника и легко поразил ворота. Звезда Бельгии сразу побежал к камере, чтобы крикнуть: "Крис, Крис, я люблю тебя!". Напомним, оба выступают за миланский Интер.
Жуткий инцидент с участием Эриксена произошел несколькими часами ранее. Хавбек сборной Дании потерял сознание во время матча против Финляндии и был госпитализирован.
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