Мощный форвард "дьяволов" посвятил одноклубнику свой гол в ворота России.

"Эриксен жив и может разговаривать": последние подробности о состоянии лидера Дании

На 10 минуте Лукаку воспользовался ошибкой защитника и легко поразил ворота. Звезда Бельгии сразу побежал к камере, чтобы крикнуть: "Крис, Крис, я люблю тебя!". Напомним, оба выступают за миланский Интер.

Жуткий инцидент с участием Эриксена произошел несколькими часами ранее. Хавбек сборной Дании потерял сознание во время матча против Финляндии и был госпитализирован.

Данія сенсаційно програла Фінляндії на Євро-2020 після драми Еріксена – диво дебютантів з одним ударом