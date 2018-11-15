Лукаку получил повреждение – бельгиец пропустит матч против Исландии

Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет национальной команде в матче Лиги наций против Исландии.

Лукаку не сыграет в матче против Исландии из-за травмы, сообщает официальный твиттер сборной Бельгии.

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Форвард Манчестер Юнайтед повредил заднюю поверхность бедра. Сколько времени Лукаку потребуется на восстановление, не сообщается, поэтому его участие в матче против Швейцарии 18 ноября также под вопросом.

Напомним, поединок Лиги наций Бельгия – Исландия состоится сегодня, 15 ноября, начало в 21:45.

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