Форвард Фенербахче Эдин Джеко заявил, что не стал бы покидать Интер, если бы знал, что Ромелу Лукаку не останется в клубе.

Прошедшим летом 37-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко перешел из Интера в Фенербахче на правах свободного агента, несмотря на то, что у него оставался ещё год контракта с миланским клубом. Однако боссы "нерадзурри" попросили боснийца о расторжении контракта - тем более что сам Эдин получил привлекательное в финансовом плане предложение из Турции.

Владелец Ромы за рулем самолета лично привез Лукаку – видео безумного приема

"Я бы с радостью остался, я был очень счастлив в Интере. Клуб сделал этот выбор за меня, и я был уверен, что всё дело в Ромелу Лукаку. В такой способ клуб хотел придать Ромелу больше уверенности. Моё пребывание в команде могло беспокоить его, ведь он не всегда получал бы место в стартовом составе. Вот почему я был очень удивлён тем фактом, что в итоге Лукаку ушел из Интера", – приводит слова Джеко Prime Video Italia.

Напомним, что в стартовом составе финала Лиги чемпионов главный тренер Интера Симоне Индзаги предпочёл выпустить именно Эдина Джеко. Лукаку вышел в той встрече против Манчестер Сити на замену во втором тайме.

В конце концов Лукаку вернулся в Челси, откуда перебрался на правах аренды в Рому.

Интер разгромил Милан и вернулся на вершину Серии А – Мхитарян оформил дубль, Леау первым пробил оборону "змей"