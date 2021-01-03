Нападающий Интера Ромелу Лукаку помог своей команде разбомбить Кротоне в рамках 15-го тура Серии А со счетом 6:2.

Конечно, львиную долю славы после этой победы себе забрал Лаутаро Мартинес, оформивший хет-трик. Но и его бельгийский партнер по нападению имеет чем похвастаться.

Исторический хет-трик Лаутаро в видеообзоре сумасшедшего матча Интер – Кротоне – 6:2

Дело в том, что гол в ворота Кротоне стал для Лукаку 50-м в футболке Интера. Для этого Ромелу понадобилось сыграть всего 70 матчей. Это новый рекорд "нерадзурри". Ранее лидерство по этому показателю удерживал легендарный Роналдо, но бразилец сумел забить полсотни мячей в 77 встречах.

Добавим, что в нынешнем сезоне 27-летний бельгиец сыграл за Интер 19 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 14 голов и еще трижды ассистировал партнерам.

Интер благодаря хет-трику Мартинеса и шедеврам Лукаку растоптал Кротоне и поднялся на вершину Серии А