"Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду. Он один из трех лучших игроков в истории футбола для меня. Я не буду расставлять их по местам, но он точно попал бы в этот список.

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Футбольные достижения Роналду – это что-то невероятное для игроков моего поколения. Мне посчастливилось сыграть против него в Италии, а теперь он вернулся в Премьер-лигу. Для английского футбола это хорошая новость. А остальное – сравнение статистики и так далее – бесполезно", – заявил гренадер в комментарии Goal.

Напомним, что летом Лукаку и Криштиану Роналду перебрались в АПЛ, где будут защищать цвета Челси и Манчестер Юнайтед соответственно.

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