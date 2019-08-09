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Лукаку отобрал номер у Икарди – аргентинца окончательно списали в Интере

13:23 111 Читати українською
Лукаку отобрал номер у Икарди – аргентинца окончательно списали в Интере
Мауро Икарди / Фото ФК Интер

Сначала Мауро Икарди лишили возможности тренироваться с командой, а теперь и номер отобрали.

Новоиспеченный форвард Интера Ромелу Лукаку будет выступать под 9-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее этот номер принадлежал главной звезде "нерадзури" Мауро Икарди, который потерял свою репутацию в клубе. Главный тренер итальянского гранда Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на аргентинца в дальнейшем. Сам Икарди отклоняет все предложения по трансферу, ожидая на переход в Ювентус.

Напомним, Лукаку перешел из Манчестер Юнайтед в Интер и подписал контракт с новым клубом на 5 лет.

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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Мауро Икарди Мауро Икарди Италия
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