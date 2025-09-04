Форвард Наполи Ромелу Лукаку не хочет ложиться под нож и нашел другое решение.

В середине августа стало известно, что у Ромелу Лукаку диагностировали травму бедра. Считалось, что бельгийский форвард пропустит длительное время.

Как информирует La Gazzeta dello Sport, Лукаку решил отказаться от операции, выбрав консервативное лечение в надежде сократить сроки восстановления и уложиться примерно в три месяца. Форвард консультируется с бельгийскими врачами, с которыми сотрудничает много лет. Также Ромелу находится в постоянном контакте с Наполи, клубными врачами и Антонио Конте.

Стоит заметить, в сезоне 2024/25 Лукаку сыграл за неаполитанцев в 38 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

