"Я сейчас нахожусь в ситуации, в которой, мне кажется, тренер может использовать меня чаще. Но я уважаю его выбор. Я буду продолжать работать и буду ждать своего шанса.

"Это создает ненужный шум", – Тухель отреагировал на резонансное интервью Лукаку

Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой каждому будет найдена роль. Пока ситуация в турнирной таблице АПЛ несколько сложная. Но Тухель сделал свой выбор. Я продолжаю упорно работать. В будущем встретимся с ним и обсудим ситуацию", – сказал Лукаку для Sky Sports.

Напомним, летом Челси заплатил Интеру за Ромелу 115 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Лукаку провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами.

Челси на последних минутах упустил победу над Брайтоном, но обошел Ливерпуль в таблице