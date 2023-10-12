Экс-форвард Интера Ромелу Лукаку не простил Симоне Индзаги решение оставить его в запасе на финал Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

Нападающий Ромы и сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал интервью, в котором пообещал раскрыть подробности того, что произошло перед финалом Лиги чемпионов 2023 года между Интером и Манчестер Сити, из-за чего его отношения с некоторыми людьми в клубе испортились. Gazzetta dello Sport реконструировала события тех дней.

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Перед финалом ЛЧ Лукаку попросил у тренерского штаба дополнительный день отдыха из-за усталости. Симоне Индзаги пошел игроку навстречу, но впоследствии принял это к сведению при определении состава на финальный матч с Манчестер Сити, в который Ромелу не попал – тренер предпочёл выпустить Эдина Джеко с первых минут.

Сообщается, что за неделю до финала Лукаку был убежден, что выйдет в стартовом составе. Такого же мнения придерживалось большинство его партнёров по Интеру, тренеры и многие болельщики. Когда за несколько часов до финала ЛЧ Индзаги огласил стартовый состав Интера, Лукаку сильно расстроился и плохо это воспринял. В итоге он вышел на поле лишь во втором тайме и "запорол" голевой момент после передачи Федерико Димарко.

Источник считает, что Лукаку страдал от того, что больше не был первой скрипкой в Интере как при Антонио Конте. Летом миланский клуб попытался решить эту проблему, отпустив Джеко в Фенербахче, но сам Ромелу больше не выражал желания продолжить свои выступления в составе "нерадзурри".

Напомним, что контракт Лукаку принадлежит Челси. Сейчас бельгиец выступает за Рому на правах аренды.

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