Лукаку уверен, что его будущее не связано с Челси, сообщает La Gazetta dello Sport. Бельгиец раздражен той ситуацией, которая сложилась у него в Лондоне в прошлом сезоне.

АПЛ грозит хаос – половину матчей тура могут перенести

Одной из причин недовольства бельгийца был конфликт с наставником Томасом Тухелем, но и после прихода Грэма Поттера Лукаку все еще нет желания возвращаться в Челси.

Добавим, что Ромелу в текущем сезоне сыграл за Интер 3 матча, в которых отличился голом и ассистом. В составе Челси бельгиец в прошлом сезоне в 44 поединках записал в свой актив 15 голов и 2 результативные передачи.

Наполи с каскадом пенальти разгромил Рейнджерс, Челси оступился с Зальцбургом, Ювентус проиграл Бенфике