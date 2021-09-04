Лукаку не хотел покидать Интер – на трансфер в Челси повлиял один фактор
14:18 - Читати українською
Нападающий Челси Ромелу Лукаку вспомнил свое возвращение в лондонский клуб.
"Когда Челси сделал третье предложение, я знал, что все серьезно. Головой я уже не был в Милане. Челси предлагал 110 млн евро и Дзаппакосту, но Интер отказал.
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Тогда я сказал Индзаги: "Интер вытащил меня из дерьма, но я хочу пойти только потому, что это Челси", – приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо со ссылкой на HLN.
К слову, бельгиец летом 2021 года вернулся в Челси и уже успел отметиться забитым голом в ворота Арсенала.
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