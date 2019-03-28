toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Лукаку назвал себя лучшим форвардом в истории сборной Бельгии

06:00 61 Читати українською
Лукаку назвал себя лучшим форвардом в истории сборной Бельгии
Ромел Лукаку / Photonews

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку явно не страдает такой чертой, как чрезмерная скромность. Форвард считает себя лучшим в истории национальной команды.

Стоит отметить, что именно Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. В его активе 45 голов.

Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни

"Люди иногда спрашивают меня, являюсь ли я одним из трех лучших нападающих Бельгии всех времен. Да, да и еще раз да. Я бы даже сказал, что я - лучший форвард в истории страны. Я нахожусь на километр впереди других. И это вполне серьезно", – цитирует Лукаку 90min.

К слову, сборная Бельгии стартовала в отборе на Евро-2020 с двух побед – над Россией и Кипром.

"Мне позвали 17-летнего преподавателя", – Безус рассказал об адаптации в Бельгии и проблемы украинцев в Европе

Теги
Евро-2020 Бельгия Бельгия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
17
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук