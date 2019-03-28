Лукаку назвал себя лучшим форвардом в истории сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку явно не страдает такой чертой, как чрезмерная скромность. Форвард считает себя лучшим в истории национальной команды.

Стоит отметить, что именно Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. В его активе 45 голов.

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"Люди иногда спрашивают меня, являюсь ли я одним из трех лучших нападающих Бельгии всех времен. Да, да и еще раз да. Я бы даже сказал, что я - лучший форвард в истории страны. Я нахожусь на километр впереди других. И это вполне серьезно", – цитирует Лукаку 90min.

К слову, сборная Бельгии стартовала в отборе на Евро-2020 с двух побед – над Россией и Кипром.

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