Форвард Интера Ромелу Лукаку признался, что "нерадзурри" может стать не последним клубом в карьере бельгийского нападающего.

"Всегда слежу за Андерлехтом. Обязательно туда вернусь. Футболистам, кто вырос там, всегда этого хочется. Спросите Дендонкера, Тилеманса. Они по-прежнему испытывают связь с клубом, так как пережили там массу хороших моментов", – поделился Лукаку в интервью VTM.

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Напомним, Лукаку выступал за молодежную команду Андерлехта с 2006 по 2009 год, после чего перешел в основную команду клуба, за которую выступал до 2011 года.

К слову, в текущем сезоне Ромелу отметился тремя забитыми голами в составе Интера в трех поединках Серии А.

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