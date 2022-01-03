Лукаку может воссоединиться с Конте в Тоттенхэме
Нападающий Челси Ромелу Лукаку имеет неопределенное будущее после скандального интервью.
Недавний скандал с участием Лукака может привести к его скорому уходу. Одним из вариантов продолжения карьеры стал Тоттенхэм, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Главным аргументом для перехода в "шпоры" является наставник Антонио Конте, с которым Ромелу успешно работал в Интере. Однако сумма потенциального трансфера пока не разглашается.
Добавим, что в текущем сезоне Лукаку провел 18 матчей за Челси, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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