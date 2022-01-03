Недавний скандал с участием Лукака может привести к его скорому уходу. Одним из вариантов продолжения карьеры стал Тоттенхэм, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лукаку продолжает нагнетать конфликт с Челси – форвард уже "продал" себя в Интер

Главным аргументом для перехода в "шпоры" является наставник Антонио Конте, с которым Ромелу успешно работал в Интере. Однако сумма потенциального трансфера пока не разглашается.

Добавим, что в текущем сезоне Лукаку провел 18 матчей за Челси, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Челси и Ливерпуль эффектно поделили очки в пользу Сити – "красные" воспользовались подарками, "синие" оформили камбек