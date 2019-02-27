Лукаку может оказаться в Ювентусе, – The Sun

Форвард Манчестер Юнайтед Лукаку может продолжить карьеру в Серии А.

Бельгийский нападающий "красных дьяволов" Ромелу Лукаку может оказаться в Турине. Об этом сообщил источник в манкунианском клубе.

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По словам мужчины, который решил не афишировать себя, если Ромелу покинет Манчестер Юнайтед, то хотел бы продолжить карьеру в Ювентусе. Бельгиец является сторонником Криштиану Роналду и хочет играть бок о бок с португальцем. Ожидается, что летнее трансферное окно станет очень напряженным и, возможно, определяющим для Лукаку.

Ранее сообщалось, что туринский клуб рассматривает возможность приобретения бельгийского форварда Манчестер Юнайтед.

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