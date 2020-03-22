Лукаку мог оказаться в Ювентусе – трансфер сорвался из-за звезды туринцев

Агент форварда Интера Ромелу Лукаку, Федерико Пасторелло, признался, что его звездный клиент мог стать игроком Ювентуса.

"Лукаку выступает за Интер-за того, что Дибала не захотел перейти в Манчестер Юнайтед.

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Ромелу всегда хотел покинуть АПЛ и играть в клубе, в котором бы его ценили. Он сразу же почувствовал любовь фанатов Интера. Многих бы порадовал трансфер Лукаку в Ювентус. Однако для Интера переход Ромелу должен стать началом победного цикла.

Лукаку чувствовал, что Интер нуждается в нем. Конте сильно нажал на клуб, чтобы получить Ромелу", – цитирует Пасторелло Sky.

Напомним, Интер выложил за бельгийского форварда 65 млн евро. В текущем сезоне он забил 23 гола в 35 матчах за "нерадзурри".

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