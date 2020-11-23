Лукаку сыграл наиболее заметную роль в камбэке Интера против Торино (4:2). Бельгиец дважды забил сам, а также отдал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса.

Фантастический камбэк Интера в видеообзоре матча против Торино – 4:2

Празднуя один из голов, нападающие "нерадзурри" сделали вид, что расстреливают друг друга из оружия. Оказалось, что это имело вполне понятный подтекст – футболисты любят играть в компьютерные игры.

"Лаутаро хочет начать играть в Call of Duty со мной и Ашрафом Хакими, мы уже начинаем. На этой неделе я дал ему PS5, чтобы он мог присоединиться к нам", – сказал Лукаку в эфире DAZN.

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