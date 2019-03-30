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Лукаку и еще 2 форварда Манчестер Юнайтед восстановились и могут сыграть против Уотфорда

14:52 15 Читати українською
Лукаку и еще 2 форварда Манчестер Юнайтед восстановились и могут сыграть против Уотфорда
Ромелу Лукаку / Reuters

Перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги против Уотфорда существенно опустел лазарет Манчестер Юнайтед. В частности, восстановились от повреждений нападающие манкунианцев.

 

Лукаку, Рашфорд и Марсьяль готовы сыграть в матче с "шершнями", сообщает ESPN.

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Все три форварда пропустили поединки своих национальных сборных из-за травм, но успели восстановиться к первой встрече после международной паузы. Кроме того, готовы к матчу и еще два игрока, имевшия повреждения – левый защитник Люк Шоу и полузащитник Неманья Матич.

Отметим, что поединок Манчестер Юнайтед – Уотфорд состоится в субботу, 30 марта. Начало встречи в 17:00. Это первый матч для тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера после полноценного перехода на работу в Юнайтед.

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