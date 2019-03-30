Лукаку и еще 2 форварда Манчестер Юнайтед восстановились и могут сыграть против Уотфорда

Перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги против Уотфорда существенно опустел лазарет Манчестер Юнайтед. В частности, восстановились от повреждений нападающие манкунианцев.

Лукаку, Рашфорд и Марсьяль готовы сыграть в матче с "шершнями", сообщает ESPN.

Рашфорд войдет в топ-5 игроков Манчестер Юнайтед по зарплате – новый контракт согласован

Все три форварда пропустили поединки своих национальных сборных из-за травм, но успели восстановиться к первой встрече после международной паузы. Кроме того, готовы к матчу и еще два игрока, имевшия повреждения – левый защитник Люк Шоу и полузащитник Неманья Матич.

Отметим, что поединок Манчестер Юнайтед – Уотфорд состоится в субботу, 30 марта. Начало встречи в 17:00. Это первый матч для тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера после полноценного перехода на работу в Юнайтед.

Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду