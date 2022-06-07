Нападающий Челси Ромелу Лукаку не оставляет надежд вернуться в миланский Интер, который покинул только в прошлом году.

Лукаку обратился к боссам Челси с просьбой отпустить его в аренду на 2 года в Интер, если провалится полноценный трансфер в миланский клуб, информирует Corriere della Serra.

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Интересно, что "нерадзурри" до сих пор получили не всю сумму за трансфер бельгийца летом 2021 года в Челси (115 млн евро). Ромелу уже готов пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Серию А.

К слову, Лукаку провел 44 поединка в составе Челси в прошлом сезоне, в которых забил 15 голов и 2 ассиста.

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