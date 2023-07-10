Бельгийский форвард Челси Ромелу Лукаку видит себя только в Италии на следующий сезон.

Лукаку хочет продолжить карьеру в Интере, а Интер хочет сохранить Лукаку, однако финансовый вопрос мешает. Итальянцы предлагают за форварда 35 миллионов фунтов, тогда как Челси требует 40 миллионов.

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Ромелу решил помочь трансферу, согласившись на уменьшение зарплаты, сообщает The Telegraph. Бельгиец готов получать не 140 тысяч фунтов в неделю, а 120 тысяч. Это сэкономит Интеру миллион фунтов в год.

Челси затягивает с продажей Лукаку. "Синие" пытаются дороже пристроить форварда в Саудовскую Аравию, но сам футболист твердо настроен остаться в Европе.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку выступал за Интер на правах аренды. За итальянскую команду нападающий сыграл в 37 матчах. В активе Лукаку 14 голов и семь результативных передач. Напомним, что вместе с Интером бельгийский форвард дошел до финала Лиги чемпионов, в котором итальянцы уступили Манчестер Сити.

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