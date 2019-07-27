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Лукаку близок к переходу в Ювентус – экс-звезда Шахтера может стать частью трансфера

20:37 25 Читати українською
Лукаку близок к переходу в Ювентус – экс-звезда Шахтера может стать частью трансфера
Ромелу Лукаку / Reuters

Ювентус настроен перехватить у Интера нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что между Манчестер Юнайтед и Ювентусом планируется звездный обмен – к "красным дьяволам" перейдет Пауло Дибала, а в состав "зебр" Ромелу Лукаку, однако аргентинец не хочет переезжать в Англию.

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Клуб из Манчестера предложил включить в соглашение бывшую звезду Шахтера Дугласа Косту. Манкунианцы хотели подписать бразильского вингера прошлым летом и зимой этого года, но сейчас этот переход как никогда реальный, сообщает Daily Mail.

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