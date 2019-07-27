Лукаку близок к переходу в Ювентус – экс-звезда Шахтера может стать частью трансфера

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Вест Хэм с Ярмоленко победил Фулхэм – посредственная игра украинца и одна из худших оценок в команде
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Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко с трофеем, худшим баллом и неожиданным отличием – Ливерпуль уже ждетАнглия — 18:25 792
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Ювентус предложит Манчестер Юнайтед обмен звездными форвардами, – Sky SportsАнглия — 11:17 631
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Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019Суперкубок Украины — 08:00 2005
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Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – MarcaИспания — 26 июль 712