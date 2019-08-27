Лукаку благодаря голу в дебютном матче за Интер установил интересное достижение

Нападающий Ромелу Лукаку продемонстрировал, что не требует много времени на адаптацию. 26-летний бельгиец в который раз отличился голом в дебютном матче чемпионата.

Интер разгромил Лечче в матче 1-го тура Серии А 2019/20 со счетом 4:0 – один из голов в активе Ромелу Лукаку, который добил мяч в ворота после не слишком удачной игры голкипера. Это был дебютный официальный поединок форварда за новую команду.

Дебютный гол Лукаку и шедевры Брозовича и Кандревы в видеообзоре матча Интер – Лечче – 4:0

Интересно, что Лукаку забил гол в первом же поединке чемпионата уже в составе 4-й команды подряд. Ранее подобный трюк удался гренадеру за Вест Бромвич, Эвертон и Манчестер Юнайтед, сообщает Squawka.

Напомним, Лукаку перешел в Интер из Манчестер Юнайтед этим летом. Сумма сделки составила около 65 млн евро.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками