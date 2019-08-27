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Лукаку благодаря голу в дебютном матче за Интер установил интересное достижение

09:29 24 Читати українською
Лукаку благодаря голу в дебютном матче за Интер установил интересное достижение
Ромелу Лукаку / ФК Интер

Нападающий Ромелу Лукаку продемонстрировал, что не требует много времени на адаптацию. 26-летний бельгиец в который раз отличился голом в дебютном матче чемпионата.

21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
60’ Ромелу Лукаку
84’ Антонио Кандрева
 
Диего Фариас 76’
21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
60’ Ромелу Лукаку
76’ Диего Фариас
84’ Антонио Кандрева

Интер разгромил Лечче в матче 1-го тура Серии А 2019/20 со счетом 4:0 – один из голов в активе Ромелу Лукаку, который добил мяч в ворота после не слишком удачной игры голкипера. Это был дебютный официальный поединок форварда за новую команду.

Дебютный гол Лукаку и шедевры Брозовича и Кандревы в видеообзоре матча Интер – Лечче – 4:0

Интересно, что Лукаку забил гол в первом же поединке чемпионата уже в составе 4-й команды подряд. Ранее подобный трюк удался гренадеру за Вест Бромвич, Эвертон и Манчестер Юнайтед, сообщает Squawka.

Напомним, Лукаку перешел в Интер из Манчестер Юнайтед этим летом. Сумма сделки составила около 65 млн евро.

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Италия Интер Интер Интер - Лечче Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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