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Лукаку – другий найдорожчий трансфер "на вихід" в історії Манчестер Юнайтед

10:54 45 Читати українською
Лукаку – другий найдорожчий трансфер "на вихід" в історії Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / Фото skysports

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку вписав своє ім'я в історію "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед обновил рейтинг своих самых прибыльных трансферов. Почетное второе место занял Лукаку, который накануне присоединился к Интеру, сообщает Squawka.

Лукаку официально перешел в Интер

Манкунианцы пополнили свой бюджет из-за продажи бельгийца на 73 млн фунтов. На первой строчке этого рейтинга находится Криштиану Роналду, португалец в 2009-м перешел в Реал за 80 млн фунтов.

Напомним, Манчестер Юнайтед уже 11 августа начнет свой путь в новом сезоне АПЛ матчем против Челси, начало в 18:30.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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