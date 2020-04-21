Лукаку: 23 из 25 игроков Интера были больными, все кашляли, у всех была температура

Форвард Интера Ромелу Лукаку рассказал, как вся команда зимой переболела чем-то странным, похожим на коронавирус.

"У нас были выходные в декабре. Возвращаемся в клуб, и я клянусь – 23 из 25 игроков были больными. Я не шучу. Мы играли против Кальяри. Через 25 минут после начала встречи один из наших защитников был вынужден покинуть поле, потому что едва не потерял сознание", – рассказывает Лукаку.

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Это был Милан Шкриняр, которого заменили на 17 минуте из-за головокружения – словак не успел вылечиться от гриппа. Первый официальный случай коронавируса в Италии был зафиксирован 21 февраля, поэтому футболистов не проверяли.

"Все кашляли, у всех была температура. Во время разминки я чувствовал себя некомфортно – было очень жарко. А у меня высокой температуры не было годами. Мы не сдавали тестов на COVID-19, поэтому никогда не узнаем, что это было на самом деле", – сказал Лукаку в интервью бельгийской телеведущей и жене Дриса Мертенса Кэт Керкхофс.

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