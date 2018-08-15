Лука Тони: В Серии А будут играть Роналду, Икарди и Игуаин – это будет красивая битва

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони поделился ожиданиями на будущую бомбардирскую гонку чемпионата Италии.

"Трансфер Роналду напомнил мне 90-е года. Он подтолкнул другие клубы осуществлять крупные приобретения. Интер бесплатно приобрел де Врея и Асамоа, а затем купил Наингголана и Кейта. Милан усилился Игуаином, что позволит им сделать шаг вперед.

Матчи 1-го тура Серии А начнутся минутой молчания из-за трагедии в Генуе

В одной лиге будут играть Роналду, Игуаин и Икарди – все способны забить по 30 голов. Это будет хорошая битва. Криштиану – суперзвезда, а аргентинцы настоящие монстры в штрафной соперника.

Мой прогноз? Лучшим бомбардиром станет Игуаин", – цитирует Тони Football Italia.