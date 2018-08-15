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Лука Тони: В Серии А будут играть Роналду, Икарди и Игуаин – это будет красивая битва

19:40 14 Читати українською
Лука Тони: В Серии А будут играть Роналду, Икарди и Игуаин – это будет красивая битва
Лука Тони / Фото: соцсети

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони поделился ожиданиями на будущую бомбардирскую гонку чемпионата Италии.

"Трансфер Роналду напомнил мне 90-е года. Он подтолкнул другие клубы осуществлять крупные приобретения. Интер бесплатно приобрел де Врея и Асамоа, а затем купил Наингголана и Кейта. Милан усилился Игуаином, что позволит им сделать шаг вперед.

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В одной лиге будут играть Роналду, Игуаин и Икарди – все способны забить по 30 голов. Это будет хорошая битва. Криштиану – суперзвезда, а аргентинцы настоящие монстры в штрафной соперника.

Мой прогноз? Лучшим бомбардиром станет Игуаин", – цитирует Тони Football Italia.

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Италия Лука Тони Лука Тони Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мауро Икарди Мауро Икарди
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