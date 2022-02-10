Байя на своем официальном сайте объявила о досрочном завершении арендного соглашения с Луизао, права на которое принадлежат Ворскле.

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Планировалось, что бразилец будет выступать у себя на родине до конца 2022 года. Однако уже в ближайшее время Луизао вернется в Ворсклу.

Напомним, Луизао перешел в Ворсклу в августе 2019 года из Порту на правах аренды, а уже через год стал полноценным игроком команды Юрия Максимова. Его контракт с полтавчанами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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