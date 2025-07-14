Наставник ПСЖ Луис Энрике может столкнуться с санкциями после стычки с нападающим Челси Жоао Педро.

Толкотня Луиса Энрике с Жоао Педро после финального матча Клубного чемпионата мира между Челси и ПСЖ не останется без внимания дисциплинарных органов ФИФА, сообщает Mundo Deportivo.

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Испанский наставник ПСЖ рискует получить дисквалификацию на три матча. Правда, этот бан не будет распространяться на другие турниры. Таким образом Энрике может разве что пропустить матчи КЧМ, которые состоятся уже в 2029 году.

Добавим, что ПСЖ гарантированно сыграет на Клубном ЧМ-2029 благодаря победе в ЛЧ сезона 2024/2025, а вот останется ли Луис Энрике главным тренером парижан к тому времени – можно только догадываться.

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